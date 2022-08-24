У каких людей чаще всего возникает старческое слабоумие

У каких людей чаще всего возникает старческое слабоумиеВыяснили учёные
В исследовании, которое будет опубликовано в следующем выпуске Journal of Alzheimer's Disease, эксперты проанализировали взаимосвязь индекса массы тела (ИМТ) и деменции у женщин и мужчин в Германии. Учёные использовали данные из базы Disease Analyzer (IQVIA). Из неё были выбраны пациенты, которые наблюдались в период с января 2006 года по декабрь 2019 года.
Всего в исследование были включены 296 767 человек. Их средний возраст составлял 70,2 года, среди них 54,3 % были женщинами.
У женщин с развитием старческого слабоумия был связан лишний вес, а у мужчин - наоборот, то есть недостаток веса.
Если говорить о разновидностях деменции, то при ожирении женщины чаще страдали болезнью Альцгеймера, при избыточной же массе тела у них развивался неустановленный вид деменции. У пациентов мужского пола тоже была обнаружена отрицательная связь между болезнью Альцгеймера и ожирением, а вот с деменцией неопределённого происхождения у них был связан уже недовес.
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