У каких людей чаще всего возникают проблемы с психикой

У каких людей чаще всего возникают проблемы с психикойВсё зависит от социально-экономического статуса человека
От психических расстройств могут страдать самые разные люди. Однако недавнее исследование показало, что чаще подобные болезни встречаются у тех, кто обладает низким социально-экономическим статусом.
Фото: Sri Ramakrishna Hospital
В исследовании, которое проводилось Хельсинкским университетом, говорится, что между 30-летним возрастом и социально-экономическим статусом человека есть связь. Выяснилось, что те, у кого низкий уровень образования в 30 лет, к 52 годам подвержены 58-процентному риску развития психических заболеваний. Особенно сильной подобная связь была у людей с шизофренией, а также у тех, кто злоупотреблял психоактивными веществами.
University of Oxford
Также результаты исследования продемонстрировали, что те, у кого не было работы в 30 лет или кто в этом возрасте никогда не работал, в дальнейшем имели удвоенный риск развития психического расстройства.
В ходе исследования специалисты проанализировали информацию из национального реестра о более чем 1,2 миллиона человек, которые родились в 1966-1986 годы.
Несмотря на то что, согласно результатам исследования, психические расстройства чаще диагностируют у людей с низким социально-экономическим статусом, также была подтверждена широкая распространённость болезней психики вне зависимости от социально-экономического статуса.