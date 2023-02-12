Фитнес и здоровье
07:43, 12 февраля 2023
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У каких людей чаще всего возникают проблемы с психикой

Всё зависит от социально-экономического статуса человека

От психических расстройств могут страдать самые разные люди. Однако недавнее исследование показало, что чаще подобные болезни встречаются у тех, кто обладает низким социально-экономическим статусом.

У каких людей чаще всего возникают проблемы с психикой

Фото: Sri Ramakrishna Hospital

В исследовании, которое проводилось Хельсинкским университетом, говорится, что между 30-летним возрастом и социально-экономическим статусом человека есть связь. Выяснилось, что те, у кого низкий уровень образования в 30 лет, к 52 годам подвержены 58-процентному риску развития психических заболеваний. Особенно сильной подобная связь была у людей с шизофренией, а также у тех, кто злоупотреблял психоактивными веществами.

У каких людей чаще всего возникают проблемы с психикой

University of Oxford

Также результаты исследования продемонстрировали, что те, у кого не было работы в 30 лет или кто в этом возрасте никогда не работал, в дальнейшем имели удвоенный риск развития психического расстройства.

В ходе исследования специалисты проанализировали информацию из национального реестра о более чем 1,2 миллиона человек, которые родились в 1966-1986 годы.

Несмотря на то что, согласно результатам исследования, психические расстройства чаще диагностируют у людей с низким социально-экономическим статусом, также была подтверждена широкая распространённость болезней психики вне зависимости от социально-экономического статуса.

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