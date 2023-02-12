У каких людей чаще всего возникают проблемы с психикой

Также результаты исследования продемонстрировали, что те, у кого не было работы в 30 лет или кто в этом возрасте никогда не работал, в дальнейшем имели удвоенный риск развития психического расстройства.

В ходе исследования специалисты проанализировали информацию из национального реестра о более чем 1,2 миллиона человек, которые родились в 1966-1986 годы.

Несмотря на то что, согласно результатам исследования, психические расстройства чаще диагностируют у людей с низким социально-экономическим статусом, также была подтверждена широкая распространённость болезней психики вне зависимости от социально-экономического статуса.