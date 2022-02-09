У каких людей иммунитет формируется только от «омикрона», а от других штаммов - нет

У каких людей иммунитет формируется только от «омикрона», а от других штаммов - нетРассказывают учёные
Исследование, проведённое специалистами из Университета Инсбрука (Австрия), показывает, что самый сильный иммунитет после ковида образуется у вакцинированных пациентов. А вот те, кто не поставил прививку, способны легко подхватить любой другой штамм, помимо «омикрона».
Учёные проанализировали и сравнили количество антител у 51 человека. Все эти пациенты переболели вариантом «омикрон». Среди них при этом были те, кто вакцинировался и никогда не болел ковидом до заражения новым штаммом; кто не поставил прививку и не болел до этого; кто вакцинировался и болел коронавирусом до «омикрона»; кто отказался от вакцинации и не болел COVID-19 до штамма «омикрон».
В итоге оказалось, что лучше всего защищены от всех штаммов ковида из всех категорий только две. Это те, кто вакцинировался и переболел «омикроном», и те, кто сначала заразился другим вариантом, а затем «омикроном». Кроме того, у переболевших и привитых уровень антител против других штаммов был выше, чем против «африканского».
Что интересно, у одной из категорий людей есть антитела, защищающие только от «омикрона». Это те, кто не болел коронавирусом до варианта «омикрон». В то же время антител против остальных штаммов у них почти нет. Исследователи советуют таким пациентом для приобретения максимального уровня защиты пройти вакцинацию.
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