У каких людей иммунитет формируется только от «омикрона», а от других штаммов - нет

Исследование, проведённое специалистами из Университета Инсбрука (Австрия), показывает, что самый сильный иммунитет после ковида образуется у вакцинированных пациентов. А вот те, кто не поставил прививку, способны легко подхватить любой другой штамм, помимо «омикрона».

Учёные проанализировали и сравнили количество антител у 51 человека. Все эти пациенты переболели вариантом «омикрон». Среди них при этом были те, кто вакцинировался и никогда не болел ковидом до заражения новым штаммом; кто не поставил прививку и не болел до этого; кто вакцинировался и болел коронавирусом до «омикрона»; кто отказался от вакцинации и не болел COVID-19 до штамма «омикрон».

В итоге оказалось, что лучше всего защищены от всех штаммов ковида из всех категорий только две. Это те, кто вакцинировался и переболел «омикроном», и те, кто сначала заразился другим вариантом, а затем «омикроном». Кроме того, у переболевших и привитых уровень антител против других штаммов был выше, чем против «африканского».