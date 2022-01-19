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У каких пациентов даже после второй дозы вакцины уровень антител остаётся низким

Сообщается на портале Medical Xpress
Врачи из Национального еврейского здравоохранения в ходе исследования выяснили, что у многих людей, имеющих хронические заболевания, количество антител после второй дозы вакцины слишком мало для борьбы с COVID-19. Подробнее - в материале.
У каких пациентов даже после второй дозы вакцины уровень антител остаётся низким

Учёные из Национального еврейского здравоохранения обнаружили, что у более чем 1/5 пациентов с различными хроническими заболеваниями даже после второй вакцины антител слишком мало, чтобы обеспечить защиту организма от коронавируса. Результаты данного исследования были опубликованы в издании Chest.

У каких пациентов даже после второй дозы вакцины уровень антител остаётся низким

В ходе исследования эксперты проанализировали данные о здоровье у 360 пациентов (средний возраст - 62 года). Всем им были поставлены две дозы вакцины (период - с декабря 2020 года по июль 2021 года). В итоге оказалось, что 21 процент участников практически не имеют антител.

Объясняется это приёмом иммунодепрессантов, наличием интерстициальных заболеваний лёгких, застойной сердечной недостаточности. Кроме того, Шу-Йи Ляо, один из авторов статьи, порекомендовал всем, кто пьёт иммунодепрессанты или имеет указанные выше болезни, проверить уровень антител. Если их будет мало, то лучше пройти ревакцинацию или, например, поставить четвёртую дозу вакцины.

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Источник: Medical Xpress
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