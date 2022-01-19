У каких пациентов даже после второй дозы вакцины уровень антител остаётся низким

В ходе исследования эксперты проанализировали данные о здоровье у 360 пациентов (средний возраст - 62 года). Всем им были поставлены две дозы вакцины (период - с декабря 2020 года по июль 2021 года). В итоге оказалось, что 21 процент участников практически не имеют антител.

Объясняется это приёмом иммунодепрессантов, наличием интерстициальных заболеваний лёгких, застойной сердечной недостаточности. Кроме того, Шу-Йи Ляо, один из авторов статьи, порекомендовал всем, кто пьёт иммунодепрессанты или имеет указанные выше болезни, проверить уровень антител. Если их будет мало, то лучше пройти ревакцинацию или, например, поставить четвёртую дозу вакцины.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.