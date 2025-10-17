У клеток человека нашли функцию «самоуничтожения» при борьбе с вирусами

Некоторые вирусы, например вирус герпеса и гриппа, вмешиваются в процесс образования РНК — молекул, отвечающих за создание белков. В результате образуются слишком длинные РНК. Они не могут выполнять свои функции, что ослабляет защиту клетки и помогает вирусу размножаться.

Однако учёные из США, Китая и Германии выяснили, что клетки способны распознавать такие «аномальные» РНК. Они скручиваются в особую форму — Z-РНК, которую замечает белок ZBP1. После этого клетка активирует механизм самоуничтожения, предотвращая распространение вируса.

Интересно, что такие участки РНК часто образуются из фрагментов древних вирусов, сохранившихся в нашем геноме.

