У кого чаще всего появляются грыжи: объясняет хирург

Грыжа может появиться по разным причинам. Например, если человек занимается какой-либо деятельностью, которая требует сильного физического напряжения. Также вероятность того, что грыжа может «выскочить», увеличивает кашель, смех, дефекация, чихание, сгибание. Бывают случаи, когда грыжа сначала появляется, а потом сама исчезает, но даже к таким случаям нужно относиться серьёзно.

Всё дело в том, что любая грыжа является потенциально опасной.

Самыми распространёнными видами грыж считаются пупочная грыжа и паховая грыжа. Первая часто проявляется в виде пупка, который выступает вперёд (женщины, например, могут это заметить во время беременности).