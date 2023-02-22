У кого выше риск получить инфаркт после COVID: вакцинированных или со своим иммунитетом

В целом, исследователи обнаружили, что вакцинация - полная или частичная - была связана с меньшим количеством сердечных событий в течение шести месяцев после COVID-19. Они обнаружили, что полная вакцинация снижает риск возникновения серьезного сердечного заболевания примерно на 41%, а частичная вакцинация снижает риск примерно на 24%.

В целом, наибольшему риску возникновения инфаркта или инсульта после инфекции, независимо от статуса вакцинации, подвергались мужчины, пожилые люди и люди с другими серьезными заболеваниями. Диабет, заболевания печени, ожирение и высокий уровень холестерина также были значительными факторами риска.

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