У летучих мышей в России нашли различные варианты коронавирусов

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У летучих мышей в России нашли различные варианты коронавирусовНо не коронавирус SARS-CoV-2
В Роспотребнадзоре сообщили, что у летучих мышей выявили несколько коронавирусов. Однако варианта SARS-CoV-2 среди них нет.
Пока что в России не удалось выявить у летучих мышей SARS-CoV-2, отмечает "Лайф". Вместе с тем другие коронавирусы уже обнаруживались у этих животных ранее, сказала изданию РИА "Новости" руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
Кроме того, эксперт подчеркнула, что существует несколько вариантов коронавирусов. И как раз эти варианты и нашли у российских летучих мышей. В то же время, добавила Анна Сперанская, в России проведено мало исследований, направленных на изучение этих заболеваний.