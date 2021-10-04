У летучих мышей в России нашли различные варианты коронавирусов

Кроме того, эксперт подчеркнула, что существует несколько вариантов коронавирусов. И как раз эти варианты и нашли у российских летучих мышей. В то же время, добавила Анна Сперанская, в России проведено мало исследований, направленных на изучение этих заболеваний.