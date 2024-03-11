У любителя недожаренного бекона в мозгу поселились черви

Согласно отчету в American Journal of Case Reports, безымянный пациент обратился за медицинской помощью после того, как его обычное лекарство от мигрени перестало действовать. Дальнейшее обследование выявило у него многочисленные кисты в мозгу — признак паразитарной инфекции, известной как нейроцистицеркоз.

Врачи установили, что виновником инфекции является Taenia solium. Мужчина, который в последнее время не путешествовал за границу и не употреблял сырую пищу, признался, что увлекался недожаренным беконом. Исследователи полагают, что яйца ленточного червя попали в его организм через недожаренную свинину, а затем по кровеносной системе переместились из кишечника в мозг.

Этот случай, хотя и редкий для развитых стран, таких как США, подчеркивает важность правильной обработки продуктов питания. «То, что наш пациент всю жизнь предпочитал мягкий бекон, могло привести к случаям употребления недожаренного бекона», — говорится в отчете.

К счастью, мужчина хорошо отреагировал на лечение кортикостероидами для уменьшения отека мозга, а затем лекарствами для уничтожения паразита. Его мигрени значительно улучшились, а кисты исчезли.

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