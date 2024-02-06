У людей с депрессией оказалась более высокая температура тела

Выяснилось, что с увеличением тяжести симптомов депрессии температура тела у участников повышалась. Есть вероятность, что гидромассажные ванны или сауны помогут уменьшить симптомы депрессии за счёт самоохлаждения организма. На это указывают некоторые другие научные работы.

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