У людей с глазами этих цветов чаще развивается рак

Более высокий риск развития рака глаз имеют также люди с аномальными пятнами на глазу.

Известно также, что цвет глаз может определять вероятность повреждения кожи человека из-за УФ-излучения. Так, люди со светлой кожей и светлыми глазами имеют меньше меланина, поэтому у них чаще появляются солнечные ожоги.

В 2022 году учёные сравнили людей с тёмными и светлыми глазами с точки зрения вероятности возникновения плоскоклеточного рака кожи. Выяснилось, что у светлокожих этот риск на 24% выше. Также эти люди были на 17% более склонны к развитию базально-клеточной карциномы (тоже один из видов рака кожи).

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