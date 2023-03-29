У людей с глазами этих цветов чаще развивается рак

У людей с глазами этих цветов чаще развивается ракВ частности, рак кожи и глаз
Научные исследования показывают, что люди с определёнными цветами глаз чаще остальных сталкиваются с раком глаз и кожи.
Фото: Very Well Health
Как сообщает NHS, рак глаза возникает, когда пигментные клетки в глазах делятся и распространяются слишком быстро. При этом образуется опухоль. Учёные не совсем понимают, почему это вообще происходит.
Наиболее подвержены развитию рака глаз те, у кого радужная оболочка зелёного или голубого цвета. Это если их сравнивать с теми, у кого глаза карие. Кроме того, чаще онкологическими болезнями страдают люди со светлой кожей.
Более высокий риск развития рака глаз имеют также люди с аномальными пятнами на глазу.
Известно также, что цвет глаз может определять вероятность повреждения кожи человека из-за УФ-излучения. Так, люди со светлой кожей и светлыми глазами имеют меньше меланина, поэтому у них чаще появляются солнечные ожоги.
В 2022 году учёные сравнили людей с тёмными и светлыми глазами с точки зрения вероятности возникновения плоскоклеточного рака кожи. Выяснилось, что у светлокожих этот риск на 24% выше. Также эти люди были на 17% более склонны к развитию базально-клеточной карциномы (тоже один из видов рака кожи).
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