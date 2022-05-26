У людей с какой группой крови чаще всего возникают проблемы с памятью

Кроме того, научные исследования демонстрируют, что люди с IV группой крови (AB) склонны больше остальных к потере памяти, связанной с деменцией. Причём эта вероятность составляет более 80 процентов.

В нескольких других научных работах говорится, что на повышение риска развития старческого слабоумия влияют диабет, повышенный холестерин, высокое давление.

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