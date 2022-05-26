У людей с какой группой крови чаще всего возникают проблемы с памятью

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У людей с какой группой крови чаще всего возникают проблемы с памятьюПричём в дальнейшем у них развивается деменция
Память может ухудшиться по разным причинам. Одна из них - развитие старческого слабоумия. Исследования показали, что больше всего этому подвержены люди с определённой группой крови.
Нередко проблемы с памятью возникают при болезни Альцгеймера. Но это не единственная причина. На самом деле этот симптом может говорить также о депрессии, диабете, коронавирусе. Всё это подтверждают медики.
Кроме того, научные исследования демонстрируют, что люди с IV группой крови (AB) склонны больше остальных к потере памяти, связанной с деменцией. Причём эта вероятность составляет более 80 процентов.
В нескольких других научных работах говорится, что на повышение риска развития старческого слабоумия влияют диабет, повышенный холестерин, высокое давление.
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Источник:Eat This, Not That!
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: