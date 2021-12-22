У людей с какой особенностью не формируется защита от коронавируса после вакцинации

Причина заключается в том, что такие пациенты вынуждены всю жизнь пить иммунодепрессанты. Подобные препараты препятствуют формированию необходимой защиты от SARS-CoV-2. Все данные были опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

Теперь исследователи благодаря полученным результатам начали изучать безопасность и эффективность «коктейля» антител человека против SARS-CoV-2.