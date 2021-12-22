У людей с какой особенностью не формируется защита от коронавируса после вакцинации

Фитнес и здоровье
Вчера в 23:31
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У людей с какой особенностью не формируется защита от коронавируса после вакцинацииРассказали австрийские учёные
Не у всех людей после вакцинации вырабатывается защита от COVID-19. Связано это может быть с разными факторами. Один из них - перенесение пациентом трансплантации почки. Подробнее об этом - в материале Medical Xpress.
В ходе исследования, которое проводилось Медицинским факультетом III Венского медицинского университета и Венской университетской клиники, выяснилось, что даже три введённые вакцины никак не воздействуют на организм почти всех (90 процентов пациентов), кто перенёс операцию по пересадке почки.
Причина заключается в том, что такие пациенты вынуждены всю жизнь пить иммунодепрессанты. Подобные препараты препятствуют формированию необходимой защиты от SARS-CoV-2. Все данные были опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.
Теперь исследователи благодаря полученным результатам начали изучать безопасность и эффективность «коктейля» антител человека против SARS-CoV-2.
Источник: Medical Xpress