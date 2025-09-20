У людей с татуировками оказались ниже риск рака кожи

Они опросили 1 167 пациентов с меланомой и сравнили их с контрольной группой жителей штата. Удивительно, но люди с двумя и более татуировками реже сталкивались с инвазивной и локализованной меланомой. Особенно выражено это было у тех, кто имел четыре и более татуировок или три крупных татуировки.

Учёные отмечают, что такая связь может объясняться «неучтёнными факторами». Например, люди с множеством татуировок могут больше заботиться о коже, использовать солнцезащитный крем и меньше находиться на солнце. Также выявлена небольшая повышенная опасность рака у людей с одной татуировкой, что «осложняет» выводы.

Руководитель исследования подчеркнула: пока нельзя утверждать, что татуировки снижают риск меланомы. Нужно больше данных.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.