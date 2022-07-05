У многих пациентов с раком - дефицит витамина D. Проверьте себя

У 42 процентов всех участников был дефицит витамина D на уровне 20-30 нг/мл крови, у 32 процентов при этом количество витамина было ниже 20 нг/мл.

Также выяснилось, что люди, чей уровень витамина D в организме опускался ниже 24 нг/мл, почти в три раза чаще сталкивались с III стадией рака.

В научной статье, опубликованной в International Journal of Obesity, отмечается также, что витамин D связан с особыми процессами в организме (клеточная пролиферация, дифференцировка, адгезия), которые могут привести к канцерогенезу (процесс, во время которого здоровые клетки превращаются в раковые).

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