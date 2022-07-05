У многих пациентов с раком - дефицит витамина D. Проверьте себя

У многих пациентов с раком - дефицит витамина D. Проверьте себяЭтот факт научно доказан
Научный обзор, результаты которого опубликованы в ASCO Educational Book, показывает, что недостаток витамина D «относительно распространён» среди людей с раком. Результаты исследования, представленного в 2011 году на собрании Американского общества радиационной онкологии, также демонстрируют, что больше 3/4 всех пациентов с разными видами рака имели дефицит витамина D, а ниже всего показатели этого витамина были на поздних стадиях заболевания.
В исследовании 2011 года участвовали 160 мужчин и женщин. Наиболее распространёнными диагнозами среди них были рак лёгких, простаты, молочной, щитовидной железы, колоректальный рак.
У 42 процентов всех участников был дефицит витамина D на уровне 20-30 нг/мл крови, у 32 процентов при этом количество витамина было ниже 20 нг/мл.
Также выяснилось, что люди, чей уровень витамина D в организме опускался ниже 24 нг/мл, почти в три раза чаще сталкивались с III стадией рака.
В научной статье, опубликованной в International Journal of Obesity, отмечается также, что витамин D связан с особыми процессами в организме (клеточная пролиферация, дифференцировка, адгезия), которые могут привести к канцерогенезу (процесс, во время которого здоровые клетки превращаются в раковые).
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