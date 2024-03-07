У молодых индейцев нашли аномально высокие уровни холестерина

В исследовании, опубликованном в Journal of the American Heart Association, проанализированы данные Strong Heart Family Study, крупнейшего исследования сердечно-сосудистого здоровья среди американских индейцев. Исследователи следили за более чем 1400 участниками в возрасте 15−39 лет на протяжении почти двух десятилетий.

55% участников в возрасте 15−19 лет имели аномальный уровень холестерина. Среди молодых людей в возрасте 20−29 и 30−39 лет эта цифра возросла до 74 и 78% соответственно.

«Мы были удивлены такими цифрами, особенно среди подростков», — сказала доктор Джессика Риз, ведущий автор исследования.

Исследование связало высокий уровень холестерина ЛПНП (часто называемого «плохим холестерином») со скоплением бляшек в артериях, что является основным фактором, способствующим инфарктам и инсультам. Кроме того, более 40% участников имели высокий уровень ЛПНП, а почти 3% - очень высокий.

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