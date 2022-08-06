У мужчины за год охрип голос. Причиной тому оказался грибок

Пациент сообщил, что за последние 12 месяцев у него развились охриплость и одышка. Его врач назначил стандартное лечение от астмы, но симптомы не исчезали.

Чтобы исследовать голосовые связки и гортань мужчины, врачи использовали технику высокоскоростной визуализации, называемую видеостробоскопией. Это обследование выявило «сильный» отёк ткани, выстилающей горло пациента. Медики также провели биопсию ткани из гортани и подтвердили, что с ней явно есть проблемы.

Тщательное изучение образца ткани выявило участки мёртвых клеток, окружённые скоплениями иммунных клеток, что намекает на то, что было сильное воспаление в горле. Исследование также выявило почкующиеся дрожжевые клетки. Оказалось, что это дрожжи Blastomyces dermatitidis, грибок, вызывающий инфекцию бластомикоз. Эти грибки находятся обычно во влажной почве и в разлагающейся древесине и листьях. Достаточно вдохнуть их споры.

Мужчину удалось вылечить.