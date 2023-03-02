У некоторых людей после болезни появляется иностранный акцент. Почему это происходит?

Обычно синдром иностранного акцента появляется у человека из-за повреждения головного мозга. Произойти это может, к примеру, в результате инсульта. Инсульт может привести к разным речевым и языковым расстройствам, но синдром иностранного акцента - один из самых необычных.

Бывает, что синдром иностранного акцента возникает из-за изменений структуры головного мозга. Вызвано это может быть раковыми опухолями, энцефалитом (отёком головного мозга), рассеянным склерозом и нейродегенеративными заболеваниями (деменцией).

В клинических исследованиях сегодня описываются примерно 200 случаев синдрома иностранного акцента. Это значит, что встречается он довольно редко.