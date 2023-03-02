У некоторых людей после болезни появляется иностранный акцент. Почему это происходит?И лечится ли это?
У одного американца появился ирландский акцент после того, как он вылечил метастатический рак простаты. Причём этому мужчине было больше 50 лет и он никогда не был в Ирландии. Сохранялся этот акцент у мужчины до самой смерти. Это был первый случай, когда у человека развился синдром иностранного акцента.
Фото: MediCircle
Обычно синдром иностранного акцента появляется у человека из-за повреждения головного мозга. Произойти это может, к примеру, в результате инсульта. Инсульт может привести к разным речевым и языковым расстройствам, но синдром иностранного акцента - один из самых необычных.
Бывает, что синдром иностранного акцента возникает из-за изменений структуры головного мозга. Вызвано это может быть раковыми опухолями, энцефалитом (отёком головного мозга), рассеянным склерозом и нейродегенеративными заболеваниями (деменцией).
В клинических исследованиях сегодня описываются примерно 200 случаев синдрома иностранного акцента. Это значит, что встречается он довольно редко.
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Синдром иностранного акцента может быть связан и с психологическими факторами. Например, с сильным стрессом. Выделяется даже отдельный вид синдрома - психогенный синдром иностранного акцента. Подобное произошло в 2005 году с носителем голландского языка, который приобрёл сильный и стойкий французский акцент из-за стресса от того, что его чуть не сбила машина. Причём аномалий мозга у него не было, а вот психологические проблемы специалисты обнаружили. Как раньше эта женщина стала разговаривать только спустя десять лет.
Существует другой вариант этого состояния - синдром смешанного иностранного акцента. В этом случае у человека сначала возникает сильный акцент из-за повреждения мозга, а потом этот человек пытается создать новую личность уже с этим акцентом. Полностью восстановиться после такого и вернуть прежнее произношение уже сложно: это требует интенсивных занятий с логопедом в течение длительного времени.