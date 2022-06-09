У необщительных людей высок риск развития деменции

Исследователи из Уорикского университета, Кембриджского университета и Фуданьского университета использовали данные нейровизуализации, полученные от более чем 30 000 участников Биобанка Великобритании. Оказалось, что у социально изолированных людей меньше объем серого вещества в областях мозга, участвующих в памяти и обучении.

Исследователи использовали методы моделирования для изучения относительной связи социальной изоляции и одиночества со случаями деменции. После корректировки различных факторов риска (включая социально-экономические факторы, хронические заболевания, образ жизни, депрессию и генотип APOE) было показано, что у социально изолированных людей вероятность развития деменции увеличивается на 26%.

К тому же по сравнению с субъективным чувством одиночества, объективная социальная изоляция является независимым фактором риска развития деменции. Дальнейший анализ подгрупп показал, что эффект был заметен у людей старше 60 лет.

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