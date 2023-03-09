У переживших COVID людей повышен риск развития серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта

Ученые изучили медицинские карты более 154 000 человек, у которых был обнаружен COVID-19 в период с марта 2020 года по январь 2021 года. Затем исследователи сравнили частоту желудочно-кишечных проблем у этих людей в течение года после заражения с показателями двух контрольных групп.

Исследователи обнаружили повышенный риск для ряда заранее определенных желудочно-кишечных заболеваний и симптомов. По сравнению с контрольными группами у лиц, переживших COVID-19, в течение года после заражения чаще наблюдались запоры, диарея, боли в животе, рвота и вздутие живота.

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