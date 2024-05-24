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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 мая 2024, 08:30
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У половины детей с СДВГ нашли другие серьезные проблемы

Они испытывают трудности с регулированием эмоций
Новое исследование Кембриджского университета проливает свет на критический аспект СДВГ, который часто упускают из виду: «эмоциональную дисрегуляцию». Исследователи обнаружили, что примерно половина детей с диагнозом СДВГ испытывают трудности с контролем своих эмоций, проявляющиеся в виде депрессии или тревоги.
У половины детей с СДВГ нашли другие серьезные проблемы
© Ferra

Эта эмоциональная дисрегуляция, по-видимому, является отдельным симптомом, не зависящим от проблем с концентрацией или вниманием, которые обычно ассоциируются с СДВГ. Исследование, опубликованное в журнале Nature Mental Health, изучило данные более 6 000 детей и показало, что у тех, кто имел высокие баллы по симптомам СДВГ, чаще проявлялись признаки эмоциональной дисрегуляции.

Интригует тот факт, что обычно назначаемый препарат, хотя и эффективно справляется с некоторыми симптомами СДВГ, оказывается менее эффективным в отношении эмоционального контроля. Это подчеркивает необходимость более комплексного подхода к лечению СДВГ, потенциально включающего в себя такие методы терапии, как когнитивно-поведенческая терапия для решения проблемы эмоциональной регуляции, пишут ученые.

Исследование также указывает на потенциальную связь между эмоциональной дисрегуляцией и определенной областью мозга, которая играет важнейшую роль в обработке эмоций и контроле поведения, и исследователи обнаружили, что она меньше у детей с СДВГ и эмоциональными трудностями.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#дети
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#здоровье
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#исследование