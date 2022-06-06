У скольких россиян бронхиальная астма из детства остаётся на всю жизнь

Исследователи проанализировали медицинские карты и анкеты пациентов в возрасте от 21 до 74 лет с установленным диагнозом тяжёлой бронхиальной астмы. Среди них в основном были пациенты женского пола, кроме того, большая часть проживала в городе, а не в сельской местности.

Ещё у всех пациентов были сопутствующие заболевания: атопический дерматит, аллергический ринит, проявления пищевой или медикаментозной аллергии. Им назначалась комбинированная терапия, но достичь полного контроля над состоянием не удавалось. Некоторым пациентам даже давали инвалидность уже в детском возрасте.

В итоге учёные выяснили, что риск тяжёлой бронхиальной астмы взрослых выше у тех детей, кто имел аллергический фенотип и многовалентную аллергию. Такие пациенты также особо чувствительны к разного рода веществам.