У трети пожилых после COVID-19 стали появляться новые болезни

В итоге выяснилось, что в 2020 году 32 процента участников с COVID-19 в постострый период (через 21 день после постановки диагноза) обратились за медицинской помощью, так как у них развилось одно или несколько новых либо стойких состояний. Также у людей с коронавирусом по сравнению с теми, кто не болел им, был повышен риск развития некоторых состояний. Среди них - дыхательная недостаточность, утомляемость, высокое давление и психические заболевания.

При этом риск развития новых заболеваний или состояний был особенно повышен у мужчин, чернокожих пациентов, людей в возрасте 75 лет и старше.