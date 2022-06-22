У вас болезнь Паркинсона? Учёные советуют заняться боксом, и вот почему

В исследовании американских учёных приняли участие 14 человек со второй стадией болезни Паркинсона. Всего таких стадий заболевания выделяют пять. Вторая отличается тем, что у людей возникает тремор и ригидность мышц, проблемы с ходьбой, нарушение осанки. Испытуемые прошли специальную программу, разработанную для них экспертами.

Когда исследователи сравнили проявление симптомов болезни Паркинсона у них до и после программы, то обнаружили изменения. Оказалось, что у участников снизилась интенсивность двигательных симптомов и некоторых немоторных (в том числе тревога, депрессия, боль, сонливость).