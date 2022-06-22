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У вас болезнь Паркинсона? Учёные советуют заняться боксом, и вот почему

На самом деле это помогает облегчить симптомы
Недавнее исследование, проведённое специалистами Медицинского центра Университета Раша, показало, что спустя три месяца занятий боксом у людей с болезнью Паркинсона улучшается состояние. Это служит ещё одним доказательством пользы физической активности при подобных заболеваниях.
У вас болезнь Паркинсона? Учёные советуют заняться боксом, и вот почему

В исследовании американских учёных приняли участие 14 человек со второй стадией болезни Паркинсона. Всего таких стадий заболевания выделяют пять. Вторая отличается тем, что у людей возникает тремор и ригидность мышц, проблемы с ходьбой, нарушение осанки. Испытуемые прошли специальную программу, разработанную для них экспертами.

Когда исследователи сравнили проявление симптомов болезни Паркинсона у них до и после программы, то обнаружили изменения. Оказалось, что у участников снизилась интенсивность двигательных симптомов и некоторых немоторных (в том числе тревога, депрессия, боль, сонливость).

У вас болезнь Паркинсона? Учёные советуют заняться боксом, и вот почему

По словам Рошни Патель из Медицинского колледжа Раш, бокс может стать отличным выбором для людей, страдающих болезнью Паркинсона. Это связано с тем, что он включает в себя разные типы упражнений, в том числе аэробные, силовые и пр. Это влияет и на когнитивные функции, то есть заставляет мозг лучше работать.

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