У вас болезнь Паркинсона? Учёные советуют заняться боксом, и вот почему

У вас болезнь Паркинсона? Учёные советуют заняться боксом, и вот почемуНа самом деле это помогает облегчить симптомы
В исследовании американских учёных приняли участие 14 человек со второй стадией болезни Паркинсона. Всего таких стадий заболевания выделяют пять. Вторая отличается тем, что у людей возникает тремор и ригидность мышц, проблемы с ходьбой, нарушение осанки. Испытуемые прошли специальную программу, разработанную для них экспертами.
Когда исследователи сравнили проявление симптомов болезни Паркинсона у них до и после программы, то обнаружили изменения. Оказалось, что у участников снизилась интенсивность двигательных симптомов и некоторых немоторных (в том числе тревога, депрессия, боль, сонливость).
По словам Рошни Патель из Медицинского колледжа Раш, бокс может стать отличным выбором для людей, страдающих болезнью Паркинсона. Это связано с тем, что он включает в себя разные типы упражнений, в том числе аэробные, силовые и пр. Это влияет и на когнитивные функции, то есть заставляет мозг лучше работать.
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