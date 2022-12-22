У вас нашли преддиабет. Что это значит для вашего здоровья?

При преддиабете уровень сахара в крови не так высок, чтобы можно было говорить о диабете второго типа. Но в то же время это уже достаточно высокий уровень, указывающий на происходящие в организме изменения.

Считается, что в норме показатель сахара в крови натощак должен быть ниже 100, а у человека с преддиабетом он равняется от 100 до 126. Диабет второго типа диагностируется, когда уровень сахара в крови натощак становится выше 126.