У вас повышен уровень жиров в крови? Вот от каких продуктов стоит держаться подальше

У вас повышен уровень жиров в крови? Вот от каких продуктов стоит держаться подальшеСуществует три разновидности таких продуктов
Как ни странно, уровень липидов (жиров) в крови может быть повышенным, даже если вы не едите мяса. Объясняется это тем, что данный показатель связан и с питанием, и с другими факторами образа жизни. Кроме того, есть определённые продукты, способствующие увеличению жира в крови.
Фото: BBC Good Food
С синтезом и метаболизмом жиров связаны многие факторы. И лучше всего человеку придерживаться здоровой и сбалансированной диеты. Также при превышении необходимого объёма килокалорий уровень липидов в крови тоже повышается. Поэтому даже вегетарианская диета - это не гарантия того, что у вас не увеличатся показатели липидов в крови.
Дополнительно способствуют повышению уровня липидов следующие продукты.
- Продукты с большим количеством сахара. В исследовании, опубликованном в BMJ, говорится, что чрезмерное употребление сахара - это главная причина гиперлипидемии (то есть высокого уровня липидов). Из-за сладкого повышается уровень триглицеридов, поэтому и липидов в крови становится больше.
Продукты, содержащие много холестерина. Среди них - жирное мясо, субпродукты животных и т.п. Потребление таких продуктов в больших количествах грозит нарушением уровня «хорошего» холестерина, повышением давления и жирности крови.
Орехи. Очень калорийны миндаль, арахис и другие орехи. Полезны они будут лишь при умеренном употреблении.
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