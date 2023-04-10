У вас повышен уровень жиров в крови? Вот от каких продуктов стоит держаться подальше

Существует три разновидности таких продуктов

Как ни странно, уровень липидов (жиров) в крови может быть повышенным, даже если вы не едите мяса. Объясняется это тем, что данный показатель связан и с питанием, и с другими факторами образа жизни. Кроме того, есть определённые продукты, способствующие увеличению жира в крови.