У женщин-вегетарианок выше риск перелома бедра

В исследовании Университета Лидса, опубликованном в журнале BMC Medicine, изучался риск перелома бедра у случайных мясоедов, пескатарианцев и вегетарианцев по сравнению с обычными мясоедами.

Среди 26 318 женщин в течение 20 лет наблюдалось 822 случая перелома бедра, что составило чуть более 3% от всей выборки. После поправки на такие факторы, как курение и возраст, вегетарианцы оказались единственной диетической группой с повышенным риском перелома бедра.

Это исследование - одно из немногих, сравнивающих риск перелома бедра у вегетарианцев и мясоедов, где возникновение перелома бедра было подтверждено больничными записями.

Ученые подчеркивают необходимость проведения дополнительных исследований для выяснения точных причин повышенного риска перелома бедра у вегетарианцев.

"Вегетарианские диеты могут сильно отличаться от человека к человеку и могут быть здоровыми или нездоровыми, как и диеты, включающие продукты животного происхождения … Тем не менее, вызывает беспокойство тот факт, что вегетарианские диеты часто содержат меньше питательных веществ, которые связаны со здоровьем костей и мышц”, – пишет ведущий автор исследования Джеймс Вебстер

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