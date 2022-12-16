Уборка снега лопатой оказалась опасна для здоровья сердца

В заявлении ассоциации говорится, что уборка снега лопатой, особенно людьми, которые не привыкли к регулярным физическим упражнениям, может быть опасной.

«Уборка небольшого количества снега с тротуара может показаться не такой тяжёлой работой. Однако, согласно проведённому нами исследованию, напряжение при уборке может быть таким же или даже более серьёзным для сердца, чем стресс-тест на беговой дорожке», — пояснили исследователи.

Ранняя научная работа показала, что во время снегопадов на 16% увеличивалось количество случаев попадания в больницу с сердечным приступом среди мужчин.