Ученые доказали, что обогащенные яйца не вредят сердцу

В исследовании PROSPERITY приняли участие 140 пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Участники были рандомизированы на употребление либо: 12 обогащенных яиц в неделю: приготовленных любым способом, который они предпочитали. Менее 2 яиц в неделю.

Исследователи отслеживали уровень холестерина (HDL — «хороший», LDL — «плохой») и другие показатели здоровья сердечно-сосудистой системы в течение четырех месяцев. Они также проанализировали уровень витаминов и минералов в обеих группах. Обогащенные яйца были выбраны за низкое содержание насыщенных жиров и добавление витаминов и минералов, таких как витамин D, витамины группы В и омега-3 жирные кислоты.

Хотя это и не было статистически значимым, в группе обогащенных яиц наблюдалось небольшое снижение уровня как хорошего, так и плохого холестерина. Исследователи отметили потенциальные преимущества группы обогащенных яиц, включая снижение общего холестерина, количества частиц ЛПНП, а также маркеров повреждения сердца и инсулинорезистентности. В этой группе также повысился уровень витамина B.

Так почему же так плохо отзываются о яйцах? Один из авторов работы объясняет: «путаница возникает из-за содержания холестерина в яичных желтках. Более важным фактором может быть то, что вы едите вместе с яйцами — тосты с маслом, бекон, — которые не являются здоровым выбором для сердца».

Для уточнения этих результатов необходимы дальнейшие исследования, но пока любители яиц могут вздохнуть с облегчением.

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