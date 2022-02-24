Ученые доказали, что вакцины защищают от длительного ковида

Медики Агентства по безопасности здоровья Великобритании проанализировали 15 исследований, проведенных в Великобритании и других странах до января 2022 года, в них изучались различные аспекты взаимосвязи между вакцинацией и симптомами длительного ковида. Восемь из этих исследований пытались измерить влияние вакцинации до заражения.

Вакцины covid-19 по-прежнему обеспечивают определенную степень защиты от коронавируса, хотя эта эффективность снижается со временем и с появлением таких разновидностей, как омикрон. Но даже вакцинированные люди, которые заболели, как показал обзор, все равно с меньшей вероятностью сообщали о затяжных симптомах.

В частности, исследователи подсчитали, что вероятность того, что вакцинированные люди, заразившиеся COVID-19, сообщат о симптомах спустя более 28 дней, что в два раза ниже, чем у невакцинированных людей. В эту группу вошли люди, получившие две дозы мРНК-вакцины или вакцины AstraZeneca, а также люди, получившие одну дозу вакцины Johnson & Johnson. Защитный эффект вакцин против длинного ковида был наибольшим для людей старше 60 лет и наименьшим для людей в возрасте от 19 до 38 лет.

Все эти исследования были обсервационными, то есть они могут только показать корреляцию между двумя вещами, поэтому нужны дальнейшие исследования, отмечают врачи.

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