Ученые доказали полезность кипячения молока: это убивает птичий грипп

Протестировав около 300 молочных продуктов от 132 поставщиков, исследователи не обнаружили в образцах вируса. "Молоко безопасно", - заверил Спэкман, подчеркнув, что существующие санитарные процессы эффективно устраняют патогенные микроорганизмы. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Virology, подчеркивает надежность системы переработки молока, включающей микробиологический контроль и пастеризацию, для обеспечения безопасности потребителей.

Обнаружение вируса H5N1 в сыром молоке изначально предполагало потенциальный риск, однако результаты исследования подтверждают, что пастеризация нейтрализует вирус.

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