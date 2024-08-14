Ученые доказали пользу приложений для здоровья

Как стало известно, участники в среднем проходили на 1 329 шагов больше в день и занимались на 55 минут больше умеренными и энергичными физическими упражнениями еженедельно. Пользователи сократили время сидячей работы на 7 часов в неделю. Количество потребляемых калорий в день уменьшилось на 103, ежедневное потребление фруктов и овощей увеличилось на 20%, а количество потребляемых насыщенных жиров сократилось на 5,5 грамма. За 12 недель пользователи потеряли в среднем 1,9 килограмма и сообщили об улучшении качества сна и менее выраженной бессоннице.

Доктор Бен Сингх из UniSA подчеркивает важность внедрения цифровых инструментов здравоохранения для «борьбы с предотвратимыми хроническими заболеваниями». Он подчеркивает, что эти приложения предлагают индивидуальную информацию, своевременные напоминания и масштабируемость, что делает их «ценным активом в стратегиях общественного здравоохранения».

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