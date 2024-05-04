Ученые: газовые плиты могут быть причиной детской астмы

Исследование показало, что даже в домах с хорошей вентиляцией уровень NO2 превышал санитарные нормы США в спальнях, расположенных далеко от кухни, причем не только во время приготовления пищи, но и в течение нескольких часов после него. По оценкам, такое хроническое воздействие является причиной до 50 000 случаев детской астмы по всей стране.

Риск для здоровья не ограничивается астмой. Длительное воздействие NO2 из газовых плит может способствовать тысячам преждевременных смертей в год, потенциально таким же, как от пассивного курения.

В исследовании подчеркивается, что электрические плиты не производят NO2, в отличие от газовых, которые выделяют этот загрязнитель напрямую. В исследовании также подчеркивается влияние размера дома — жители небольших домов подвергаются значительно большему воздействию NO2 по сравнению с жителями больших домов.

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