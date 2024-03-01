Ученые использовали VR для понимания ранних признаков болезни Альцгеймера

Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia: Journal of the Alzheimer’s Association, приняли участие 100 бессимптомных взрослых среднего возраста (43−66 лет) из исследования PREVENT-Dementia. Участники были отнесены к группе повышенного риска развития болезни Альцгеймера из-за таких факторов, как генетика (ген APOE-ε4), семейная история или выбор образа жизни.

Используя виртуальную реальность (VR), исследователи оценивали способность участников ориентироваться в виртуальной среде. Примечательно, что участники с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, независимо от конкретного фактора риска, демонстрировали нарушения в задании по навигации в виртуальной реальности, несмотря на нормальные показатели в других когнитивных тестах.

Эти данные свидетельствуют о том, что трудности с пространственной навигацией могут возникать за годы или даже десятилетия до появления других симптомов болезни Альцгеймера.

Интересно, что исследование также выявило гендерные различия в результатах: мужчины демонстрировали большее ухудшение в задаче VR-навигации по сравнению с женщинами.

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