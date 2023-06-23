Ученые из России предложили лечить рак легких с помощью наноаэрозоля

Российские исследователи предложили доставлять действующее средство к раковой опухоли легкого с помощью наноаэрозоля. Работа ученых опубликована в журнале Molecules.

Аэрозоли широко применяются для доставки лекарств. Однако размер частиц нового аэрозоля российских ученых меньше на порядок – около 100 нанометров против нескольких микрон.

Раствор лекарства помещают в капилляр под высоким напряжением. Под действием электрического поля вылетают капли жидкости, которые, высыхая и отталкиваясь друг от друга, становятся всё меньше. В итоге получается наноаэрозоль, объясняет один из исследователей, старший научный сотрудник лаборатории тераностики и ядерной медицины Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН Игорь Канев.

Наночастицы при вдыхании достигают глубоких отделов легких и оседают в альвеолах, отвечающих за поступление молекул кислорода в кровоток. Они обладают слабым электрическим зарядом — который ученые научились регулировать — что позволяет им в два раза быстрее оседать в легких по сравнению с обычными частицами.

В своих экспериментах на мышах с привитыми опухолями исследователи применяли блеомицин — онкологический препарат с сильными побочными эффектами, в частности фиброзом легких. При использовании наноаэрозоля, отмечает Канев, для сравнимого с внутрибрюшинным введением эффекта было достаточно в 100 раз меньшей концентрации лекарства в крови. Это позволило снизить дозировку лекарства и тем самым уменьшить риск негативных последствий — у мышей не было обнаружено фиброза.

При вдыхании наноаэрозоля уровень блеомицина в крови достигал равновесия и оставался постоянным в течение всего сеанса терапии — пяти часов ежедневно. При внутрибрюшинном введении же концентрация препарата достигала одного пика и затем быстро снижалась, подчеркнул исследователь. Это говорит о том, что для успешного лечения рака легких пациентам нужно проводить длительные ингаляционные процедуры.

Лечение с помощью нового способа оказалось успешным. По сравнению с контрольной группой (которую не лечили), у мышей, которые его вдыхали, рост опухолей снижался на 82%, а продолжительность жизни — на 26%.

Сейчас существует прототипов установки для проведения испытаний на лабораторных животных, использовать которые может человек без специального технического образования. Предполагается, что в готовом виде она будет представлять из себя специальную маску для лица, к которой по трубочкам портативным прибором будет нагнетаться аэрозоль.