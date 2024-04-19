Ученые изучили, как диета влияет на старение

Теломеры — это «защитные колпачки» на хромосомах, которые укорачиваются при каждой репликации клетки. Более длинные теломеры ассоциируются с более молодым биологическим возрастом. Исследователи проанализировали данные исследования CALERIE — первого долгосрочного исследования по ограничению калорийности питания у людей. Участники либо ограничивали потребление калорий на 20−60%, либо придерживались нормального питания (контрольная группа).

Результаты оказались неожиданными. Ограничение калорий не привело к постоянному укорачиванию теломер, как ожидалось изначально. Более того, в течение первого года участники, ограничивавшие калории, теряли теломеры быстрее, чем контрольная группа. Однако на второй год эта тенденция изменилась, и укорочение теломер замедлилось в группе, ограничивавшей калории.

К концу двухлетнего исследования длина теломер в обеих группах была одинаковой.

«Это исследование показывает всю сложность того, как ограничение калорий влияет на потерю теломер», — говорит ведущий автор исследования Уэйлон Хастингс. «Мы обнаружили неожиданную закономерность: потеря теломер ускорялась, а затем замедлялась в группе с ограничением калорий».

Хотя исследование не дает окончательного ответа на вопрос, как ограничение калорий влияет на теломеры, оно поднимает вопросы, на которые попытаются ответить ученые.

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