Ученые изучили рецидив бредовых идей «зумеров» и другой молодежи

Бредовые идеи, определяемые как сильные убеждения, оторванные от реальности, являются одним из основных симптомов психоза. В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Psychiatry, изучалось, остаются ли темы бреда, такие как паранойя, неизменными между психотическими эпизодами.

Результаты исследования подчеркивают важность раннего вмешательства, поскольку у большинства пациентов не было рецидивов после первого эпизода. В тех случаях, когда случались рецидивы, пациенты почти всегда испытывали один и тот же тип бреда, что говорит о сохранении специфических психических паттернов. Эти результаты могут помочь врачам лучше подбирать стратегии лечения для людей.

В течение двух лет в исследовании приняли участие 600 пациентов в возрасте от 14 до 35 лет, все они проходили раннее лечение психоза в Монреале. Исследователи считают, что дальнейшие исследования могут значительно улучшить понимание и лечение бреда при психозе.

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