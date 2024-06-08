Ученые изучили связь между размерами пениса и владением оружия

Опубликовано 08 июня 2024, 22:30
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Ученые изучили связь между размерами пениса и владением оружияИсследование проводилось в США
Недавнее исследование, опубликованное в American Journal of Men’s Health, опровергает давнее мнение о том, что мужчины, недовольные размером своего пениса, чаще владеют оружием. Вопреки распространенному мнению, исследование показало, что именно мужчины, довольные размером своего пениса, чаще владеют оружием.
Авторы исследования проанализировали данные опроса, в котором приняли участие более 2 000 мужчин из США. Результаты показали, что более высокая удовлетворенность размером пениса коррелирует с большей вероятностью владения оружием, в том числе винтовками военного образца.
Несмотря на эти выводы, команда предполагает, что эта связь может быть ложной, на нее могут влиять такие неизмеряемые факторы, как уровень тестостерона и рискованное поведение. Исследование также выявило демографические тенденции, отметив, что владение оружием более распространено среди пожилых мужчин, людей с более высоким уровнем дохода и жителей сельской местности и лиц.
Хотя исследование предлагает новые идеи, оно подчеркивает необходимость дальнейших исследований.