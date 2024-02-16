Ученые изучили вредность конфет без сахара для вашего кишечника

Сорбит широко используется в продуктах без сахара благодаря своей низкой калорийности по сравнению с сахарозой. Несмотря на свою популярность, сорбит ассоциируются с проблемами желудочно-кишечного тракта у некоторых людей.

Исследование основывается на предыдущих работах, указывающих на то, что нарушения в микробиоме кишечника могут вызывать временную непереносимость полиолов. Однако целью последнего исследования было выяснить, как эта непереносимость может стать хронической. Назначая мышам антибиотики в сочетании с диетой с высоким содержанием жиров, исследователи наблюдали длительную непереносимость сорбита, а также снижение уровня фермента, отвечающего за расщепление сорбита.

Дальнейший анализ показал, что снижение уровня фермента было связано с уменьшением количества определенных кишечных бактерий, в частности, относящихся к группе Clostridium. Команда предположила, что эти бактерии играют важнейшую роль в метаболизме сорбита, и восстановление их уровня может облегчить симптомы непереносимости. Действительно, восстановление условий низкого содержания кислорода в кишечнике мышей привело к повышению уровня Clostridium и соответствующему улучшению непереносимости сорбита.

Ведущий автор работы Джи-Йон Ли подчеркнул важность микробной деградации сорбита для защиты от непереносимости. Хотя результаты исследования многообещающие, их еще предстоит подтвердить на людях.

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