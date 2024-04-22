Ученые нашли мутации, приведшие к вспышке обезьяньей оспы в 2022 году

Вирус обезьяньей оспы (MPXV) обычно вызывает легкое заболевание с гриппоподобными симптомами и сыпью. Так, во время вспышки в 2022 году участились случаи передачи вируса от человека к человеку, что вызвало опасения по поводу возможности превращения этого вируса в эндемический.

Исследователи из Маунт-Синай и Института здоровья Карлоса III проанализировали полные геномы MPXV, полученные от 46 пациентов, заразившихся во время вспышки 2022 года. Они выявили повторяющиеся мутации в областях, связанных с вирусной репликацией, адаптацией и механизмами входа/выхода. Эти изменения, расположенные в ранее трудно поддающихся анализу регионах, могут объяснить повышенную трансмиссивность.

Исследование предполагает, что эти мутации могут быть ключом к способности вируса легче распространяться между людьми. Это новое понимание может иметь решающее значение для разработки более эффективных стратегий профилактики и лечения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.