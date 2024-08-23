Ученые нашли новый метод снижения потребления алкоголя

Ученые обнаружили, что участники, которых просили ярко вспомнить недавнее воспоминание, связанное с алкоголем, употребляли напитки медленнее, чем те, кого просили вспомнить событие, не связанное с алкоголем, например, автомобильную поездку. В исследовании приняли участие 50 женщин в возрасте от 18 до 46 лет, которых разделили на две группы и дали выпить по стакану водки.

Испытуемые из группы с памятью на алкоголь дольше допивали свои напитки, что говорит о снижении мотивации к употреблению алкоголя, считают ученые.

Это исследование дополняет растущее число доказательств того, что «память и осознанность» могут играть решающую роль в регулировании привычек потребления.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.