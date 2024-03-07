Ученые нашли общий механизм у шизофрении и старения

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые проанализировали активность генов в тканях мозга более 190 человек. Они заметили поразительное сходство в паттернах экспрессии генов между двумя типами клеток мозга: нейроны и астроциты.

Как у людей, страдающих шизофренией, так и у пожилых людей (без шизофрении), в этих клетках наблюдалось снижение экспрессии генов, имеющих решающее значение для поддержания связей между нейронами (синапсов). Примечательно, что изменения экспрессии генов в нейронах и астроцитах были строго синхронизированы, что говорит о скоординированном ответе.

Исследователи назвали эту скоординированную программу SNAP. Интересно, что даже у здоровых молодых людей экспрессия генов SNAP оставалась синхронизированной, что подчеркивает присущую этим типам клеток коммуникацию.

Шизофрения вызывает изнурительное снижение когнитивных способностей, сходное со снижением, наблюдаемым при старении. Данное исследование позволяет предположить, что эти когнитивные изменения могут иметь общую клеточную и молекулярную основу.

Теперь ученые хотят выявить факторы образа жизни, влияющие на SNAP, и потенциально разработать методы лечения, стимулирующие SNAP для устранения когнитивных нарушений у пациентов с различными заболеваниями.

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