Ученые нашли «переключатель» нападения иммунной системы человека на хозяина

Ученые нашли «переключатель» нападения иммунной системы человека на хозяинаДа, именно поэтому вас ничего не “сжирает” изнутри
Наша иммунная система постоянно защищается от захватчиков, полагаясь на белок под названием cGAS, который обнаруживает чужеродную ДНК и запускает защиту. Однако неконтролируемая активность cGAS может ошибочно нацелиться на собственную ДНК организма, что приводит к аутоиммунным заболеваниям.
Предыдущие исследования показали, что во время деления клетки cGAS становится неактивным и связывается с нуклеосомами — строительными блоками ДНК. Этот процесс деактивации остается малоизученным.
Новое исследование ученых EPFL показывает, как белковый комплекс под названием CRL5-SPSB3 действует как «переключатель» для cGAS во время клеточного деления. CRL5-SPSB3 идентифицирует специфический сигнал на cGAS и «помечает» его для уничтожения в ядре.
Используя передовые методы, исследователи визуализировали этот процесс на атомном уровне. Они заметили, что CRL5-SPSB3 прикрепляет к cGAS небольшой белок, называемый убиквитином. Это убиквитинирование, по сути, помечает cGAS для разрушения, эффективно выключая его после того, как он идентифицировал и справился с внешней угрозой.
Понимание этого сложного механизма подчеркивает удивительную точность и контроль иммунной системы.
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