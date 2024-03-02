Ученые нашли «переключатель» нападения иммунной системы человека на хозяина

Наша иммунная система постоянно защищается от захватчиков, полагаясь на белок под названием cGAS, который обнаруживает чужеродную ДНК и запускает защиту. Однако неконтролируемая активность cGAS может ошибочно нацелиться на собственную ДНК организма, что приводит к аутоиммунным заболеваниям.

Предыдущие исследования показали, что во время деления клетки cGAS становится неактивным и связывается с нуклеосомами — строительными блоками ДНК. Этот процесс деактивации остается малоизученным.

Новое исследование ученых EPFL показывает, как белковый комплекс под названием CRL5-SPSB3 действует как «переключатель» для cGAS во время клеточного деления. CRL5-SPSB3 идентифицирует специфический сигнал на cGAS и «помечает» его для уничтожения в ядре.

Используя передовые методы, исследователи визуализировали этот процесс на атомном уровне. Они заметили, что CRL5-SPSB3 прикрепляет к cGAS небольшой белок, называемый убиквитином. Это убиквитинирование, по сути, помечает cGAS для разрушения, эффективно выключая его после того, как он идентифицировал и справился с внешней угрозой.

Понимание этого сложного механизма подчеркивает удивительную точность и контроль иммунной системы.

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