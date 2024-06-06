Ученые нашли почти миллион потенциальных источников антибиотиков

Необходимость в новых антибиотиках является критически важной, поскольку от «супербактерий» ежегодно умирает 1,27 миллиона человек, а к 2050 году, по прогнозам, будет умирать до 10 миллионов человек в год.

Команда исследователей протестировала 100 созданных в лаборатории пептидов против основных патогенов, обнаружив, что 79 из них разрушают бактериальные мембраны, а 63 направлены против устойчивых к антибиотикам бактерий.

В мышиных моделях некоторые пептиды уменьшали количество бактерий на четыре порядка.

В ходе исследования было проанализировано более 60 000 метагеномов, содержащих генетические данные из различных сред по всему миру. Результаты исследования размещены в AMPSphere — публичной базе данных с открытым доступом, призванной способствовать открытию новых антибиотиков.

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