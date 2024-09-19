Ученые нашли пользу одного вида диеты для мозга

У участников, наиболее строго придерживавшихся диеты, риск когнитивных нарушений снизился на 4% по сравнению с теми, кто придерживался диеты меньше. Женщины получали больше пользы — риск снижался на 6%. Однако исследование не выявило существенной пользы для мужчин.

Несмотря на многообещающие результаты, ученые подчеркивают, что исследование демонстрирует лишь ассоциацию, а не доказывает, что диета MIND предотвращает снижение когнитивных способностей. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, как она влияет на разные группы населения.

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