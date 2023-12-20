Ученые нашли слабое место в "неподдающемся лечению" и вызывающем рак белке

Мутации KRAS встречаются в каждом десятом случае рака, включая смертельно опасные рак поджелудочной железы и рак легких. Считающийся «не поддающимся лечению» с момента своего открытия в 1982 году, KRAS ставит исследователей в тупик из-за отсутствия участков, на которые можно воздействовать.

В новом исследовании использовалось глубокое мутационное сканирование, в результате которого было создано более 26 000 вариаций KRAS для систематического картирования аллостерических сайтов.

Результаты опровергли ожидания, выявив множество сильных аллостерических участков, которые могут широко подавлять активность KRAS. Исследование выявило «карман 3» как особенно перспективную мишень, которая ранее не учитывалась фармацевтическими компаниями.

Этот новаторский подход позволяет проложить путь к инновационным методам лечения, которые сохраняют нормальную клеточную функцию и минимизируют побочные эффекты.

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