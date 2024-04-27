Ученые нашли связь генов и пестицидов с болезнью Паркинсона

Исследование выявило повышенное количество таких генетических вариаций у пациентов с более высоким уровнем воздействия пестицидов и более тяжелой формой болезни Паркинсона. Эти вариации также нарушают функцию белков, что позволяет предположить потенциальную связь между воздействием пестицидов и лизосомальной дисфункцией в развитии болезни Паркинсона.

Авторы исследования, предполагают, что эти генетические вариации могут влиять на то, как клетки расщепляют поврежденные белки и органеллы — процесс, называемый аутофагией. При воздействии пестицидов люди с такими вариациями могут испытывать накопление токсинов, приводящее к болезни Паркинсона.

Данное исследование открывает возможности для дальнейшего изучения других генетических вариаций и того, как различные пестициды могут влиять на восприимчивость к болезни Паркинсона.

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