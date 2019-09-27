Ученые нашли связь между занятием в тренажерных залах и истощением мозга

Так, один из авторов исследования отметил, что слишком фанатичная физическая нагрузка утомляет область мозга, ответственную за когнитивный контроль. Ученым удалось выяснить, что во время тренировок мозг контролирует биологический процесс в организме, заставляющий останавливаться человека при возникновении боли в мышцах или суставах. Также данный тип контроля помогает спортсмену удержать в голове долгосрочные цели тренировок, чтобы он не прекратил работу посередине процесса.

Ученые пришли к выводу, что усталость от занятия спортом влияет и на то, как человек делает выбор, доказав, что после физической перегрузки мозг выбирает худший вариант из всех возможных. Человек в таком состоянии склонен делать выбор, который приведет к сиюминутному, чаще всего не очень хорошему, результату.