Ученые нашли участок ДНК, который в древности внедрился в человека

Ученые нашли участок ДНК, который в древности внедрился в человекаОн пришел извне
Ученые раскрыли тайны LINE-1, древнего генетического «захватчика», который незаметно внедрился в нашу ДНК миллиарды лет назад. До недавнего времени маскировавшаяся под «нежелательную ДНК», LINE-1 удивительным образом заняла значительную треть генома человека. Этот инвазивный генетический элемент, также известный как ретротранспозон, использует механизм копирования и вставки, вызывая хаос и потенциально провоцируя мутации, вызывающие заболевания.
Исследователи из Рокфеллеровского университета в сотрудничестве с мировыми академическими и промышленными партнерами впервые раскрыли структуру ключевого белка LINE-1, ORF2p, в высоком разрешении.
Это открытие раскрывает механизмы, лежащие в основе склонности LINE-1 к заболеваниям. Потенциально влияя на рак, аутоиммунные заболевания, нейродегенерацию и старение, это открытие прокладывает путь к разработке целевых лекарств, давая надежду на новые методы лечения. Структурные открытия LINE-1 не только углубляют наше понимание механизма его вставки и эволюции, но и намекают на потенциальное клиническое применение.
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