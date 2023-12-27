Ученые нашли участок ДНК, который в древности внедрился в человека

Исследователи из Рокфеллеровского университета в сотрудничестве с мировыми академическими и промышленными партнерами впервые раскрыли структуру ключевого белка LINE-1, ORF2p, в высоком разрешении.

Это открытие раскрывает механизмы, лежащие в основе склонности LINE-1 к заболеваниям. Потенциально влияя на рак, аутоиммунные заболевания, нейродегенерацию и старение, это открытие прокладывает путь к разработке целевых лекарств, давая надежду на новые методы лечения. Структурные открытия LINE-1 не только углубляют наше понимание механизма его вставки и эволюции, но и намекают на потенциальное клиническое применение.

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