Ученые нашли виновное в облысении химическое вещество

Команда исследовала волосяные фолликулы, поскольку это единственный орган человека, который регулярно и автоматически восстанавливается, и обнаружила, что тип белка под названием TGF-beta контролирует, как делятся стволовые клетки в волосяных фолликулах и почему некоторые из них могут отмирать.

Соавтор работы Цыцюань Ван объяснил: "TGF-beta играет две противоположные роли. Он помогает активировать некоторые клетки волосяного фолликула для производства новой жизни, а затем он помогает организовать апоптоз, процесс гибели клеток. Даже когда волосяной фолликул убивает сам себя, он никогда не убивает резервуар стволовых клеток. Когда выжившие стволовые клетки получают сигнал к регенерации, они делятся, создают новую клетку и развиваются в новый фолликул".

Авторы исследования добавили, что можно стимулировать рост волос, активируя стволовые клетки фолликула, но необходимо провести дополнительные исследования по этому вопросу.